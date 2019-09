Lahr : Fußgänger stolpert gegen Taxi und verletzt sich

Lahr Ein 27-jähriger Fußgänger ist am Samstagmorgen in Lahr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er war mit weiteren Personen auf dem Gehweg der Hauptstraße in Lahr in Richtung Hüttingen unterwegs, als im Einmündungsbereich zum Obersgegener Weg der Mann aus noch nicht abschließend geklärter Ursache vom Gehweg abkam, auf die Straße stolperte und gegen ein langsam vorbeifahrendes Taxi stieß.

