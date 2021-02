Stadtentwicklung : Gärtner stutzen Pflanzen im Bitburger Waisenhauspark

Bitburg Der Freischnitt soll auch verhindern, dass sich im Park „Angsträume“ bilden. Denn das Gelände gilt auch als Treffpunkt von Drogendealern.

In den vergangenen Wochen haben Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs rund um den Ententeich so einiges weggesäbelt. Die Vögel haben jetzt aber erstmal wieder ihre Ruhe. Denn inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen. Das Ziel der Aktion war aber nicht nur die Pflege der Pflanzen. Es sollten auch uneinsehbare Ecken frei geschnitten werden. Um Jugendlichen weniger Versteckmöglichkeiten für illegale Parties und Drogendeals im Park an der Kölner Straße zu bieten.