Brauchtum : Bitburger aus der Eifel und von der Ostsee

Bitburg Peter Hein aus Bitburg und Dirk Niedzwezky aus Neustadt in Holstein wurden am Samstag beim „Gäßestrepperfest“ getauft.

Doch bevor sich das Gebräu über den Köpfen der Täuflinge ergoss, erklangen die traditionellen Lieder der Beberiger Jungen, und es wurde die Laudatio auf die beiden Auserwählten gehalten. „Eich wost gor net, dat den so viel mischt“, bekannte Karl Bosse auf Platt, während Werner Krämer die Verdienste der beiden verlas: „Wir taufen einen gewerblichen Kunden- und Vereinsmeier und einen marinierten Kapitän von der Ostsee.“ Er widmete sich zunächst Peter Hein. Dieser hat aus der elterlichen Buchbinderei die Kunst­ecke Hein gemacht. Der gelernte Buchbinder war seinerzeit der jüngste Buchbindermeister seines Jahrgangs. Er ist als Zweiter Vorsitzender des Bitburger Gewerbevereins tätig, war in Sportvereinen aktiv und im Pfarrgemeinderat. „Er ist ein Hansdampf in allen Gassen“, sagte Krämer unter dem Beifall der Zuschauer. Dann musste Peter Hein die nasse Prozedur über sich ergehen lassen und ertrug sie ohne Murren. Mit Ehren­urkunde und Orden ausgestattet, ist er jetzt ein „echt Beberiger Jung“.

Gleiches widerfuhr Dirk Niedzwezky. Ihn kennen die Bitburger als Vertreter der Marine­kameradschaft vom Paten­schiff Juist. Seine Liebe zur See führte ihn zu den Marine­tauchern in Neustadt in Holstein. Seine erste Begegnung mit Bitburg hatte er beim Folklore-Festival 1993. Und seither ist er ständiger Begleiter und treuer Gast in der Bierstadt. Für die for­twährende Freundschaft der Bitburger mit der Marinekamerad ist Niedzwezky der Garant. Freudig empfing auch der Norddeutsche die Taufe und wurde symbolisch zum Biturger. So war das Gäßestrepperfest 2021 eine gelungene Veranstaltung und bereitete allen großes Vergnügen.