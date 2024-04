Aus Briefen und Briefmarken Alte Post Pronsfeld zeigt Kunst aus alter Post

Pronsfeld · „Suchbewegungen“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie Alte Post in Pronsfeld. Die Vernissage ist am Samstag, 13. April, um 15 Uhr.

12.04.2024 , 06:29 Uhr

Galeristin Mechthild Waxweiler (links) hängt zusammen mit der Künstlerin Tatjana Passynkow Bilder für die neue Ausstellung in Pronsfeld auf. Foto: TV/Stefanie Glandien

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales