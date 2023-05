Wolsfelder Bergrenn Wenn der Berg ruft: Wolsfeld lebt – Und wie!

Extra

Das 59. Wolsfelder Bergrennen in diesem Jahr zählt zur Deutschen Automobil-Bergmeisterschaft, zum DMSB-Automobil-Bergcup, zum NSU-Bergpokal und zur Luxemburger Bergmeisterschaft. Erwartet werden fast 200 Starter, die – je nach Witterung – drei oder vier Wertungsläufe am Montag ab 9 Uhr absolvieren. Mit 1,64 Kilometern ist der Kurs zwischen Wolsfeld und Wolsfelder Berg die kürzeste Strecke für diese Prädikate und gilt deshalb als besonders schwierig und anspruchsvoll.

Neben vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den regionalen Motorsportvereinen werden internationale Spitzenkönner aus mehreren Nationen am Start sein. Darunter auch der Schweizer Publikumsliebling Bruno Ianniello, genannt „Raketenbruno“, mit einem über 500 PS starken Lancia Delta Gruppe B. Insgesamt haben 193 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet.

Der Sieger des vergangenen Jahres, der Schwarzwälder Alexander Hin, wird übrigens nicht am Start sein. Er fuhr am vergangenen Wochenende ein EBM-Rennen in Portugal. „Ich wäre gerne nach Wolsfeld gekommen, um meinen Titel zu verteidigen, aber ich schaffe es zeitlich nicht“, sagte er uns. Hin brach 2022 nach 18 Jahren den bestehenden Streckenrekord von Herbert Stenger und blieb als erster Fahrer auf dem Kurs des „Grand Prix Monte Carlo der Eifel“ unter einer Minute. Der Sieger in diesem Jahr dürfte – bei entsprechender Witterung – spätestens gegen 18 Uhr am Montag feststehen. (jüb)