Die Marienhaus Stiftung in Neuwied ist nach eigenen Angaben einer der größten christlichen Träger sozialer Einrichtungen in Deutschland. Zu der Gruppe gehören 15 Krankenhäuser an 25 Standorten, 21 Alten- und Pflegeheime, drei Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, zehn Hospize und sieben Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. In der Region betreibt der Träger das Krankenhaus in Hermeskeil und das Klinikum Eifel mit den Standorten in Bitburg und Gerolstein. Insgesamt arbeiten 13 800 Männer und Frauen für die Gruppe.