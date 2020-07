Schulen : Volles Programm am Regino

Volles Programm am Regino

Prüm Die Landesregierung hat fünf Schulen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit eröffnet, ihr Angebot auf ein Ganztagsprogramm auszuweiten. Eine davon: das Regino-Gymnasium Prüm.

An den rheinland-pfälzischen Schulen sollen Kinder und Jugendliche „entsprechend ihrer Interessen und Begabungen in einem durchlässigen System gefördert“ werden, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig. „Damit das so bleibt, entwickeln wir unsere Schulen weiter und stärken die Angebote vor Ort.“