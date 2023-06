Wettbewerb der grünen Berufe Unter die Top drei geschafft: Wer Gärtner werden will, sollte in der Eifel lernen

Üttfeld · Junge Menschen mit grünem Daumen sind in Üttfeld gut aufgehoben: Der Ausbildungsbetrieb von Jens Leufgen zählt zu den besten drei in Rheinland-Pfalz. Was dieser Besonderes bietet

14.06.2023, 06:30 Uhr

Spaß bei der Arbeit gehört dazu: Die Auszubildenden Melissa Zwank (links) und Paulina Leifgen werden von ihrem Chef Jens Leufgen auf Händen getragen - na gut, fast. Foto: TV/Stefanie Glandien

Die Zukunft ist grün – und beim Gartenbau Leufgen in Üttfeld zunächst mal weiblich. Zurzeit hat Geschäftsführer und Firmengründer Jens Leufgen in seinem Betrieb auf deutscher Seite (eine Zweigstelle führt er in Luxemburg) 21 Mitarbeiter, davon zwei Auszubildende. Und das sind zwei junge Frauen.