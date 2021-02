Alsdorf : Gartenlaube brennt ab

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Alsdorf (red) Passanten haben in der Nacht auf Sonntag starke Rauchwolken bemerkt, die aus enier Gartenlaube drangen, die in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus in Alsdorf steht. Sie setzten gegen Mitternacht einen Notruf ab.

