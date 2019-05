NATUR : Zwischen Rosen und Rittersporn

EXTRA

Auf Schloss Malberg sind neben den Gebäuden auch die beiden Gärten, die im 18. Jahrhundert angelegt wurden, erhalten geblieben. Der Eiserne Garten wurde um 1713 im Zusammenhang mit den barocken „Neubauten“ angelegt und hat sich in seiner Grundstruktur nicht verändert. Er wurde 2006 nach Plänen der Kunst- und Gartenhistorikerin Stella Junker-Mielke aus Worms renaturiert. Ihr Pflanz- und Pflegeplan stützt sich auf noch vorhandene Reste von alter Bepflanzung und alte Fotos von rund 1900, die zum Beispiel Iris um die Brunnenanlage, Rosenhochstämmchen und Buchsbaumeinfassungen zeigen. Frau Junker-Mielke ist der Auffassung, „der Garten folgt in seiner Erstanlage dem Stil des italienischen Villengartens der Spätrenaissance“, an ihrem Pflanzplan orientieren sich die Schlossgärtner auch heute.

Der Runde Garten wurde um 1730 durch den Bau der Stützmauer und massiver Aufschüttungen dem Neubau vorgelegt. Er befindet sich auf der Südostseite des Schlosses und grenzt an die Außenterrasse aus der gleichen Zeit. Der Brunnen in der Mitte des halbkreisförmigen Gartens befand sich früher im Speisezimmer. 1777 wurde er in den Garten versetzt. Man setzte ihm den Brunnenstock und die Schale auf. Das auf der Rückseite eingemeißelte Veydersche Wappen und die Jahreszahl zeugen von der Umsetzaktion. Im vergangenen Jahrhundert, als Schloss Malberg als Hotel genutzt wurde, war die Anlage ein Entspannungsgarten für Gäste. Es gab darin Stauden und Sträucher; die Gäste verweilten dort auf Liegen oder Stühlen. Heute ist der Garten zwar nicht in seinen ursprünglichen Zustand als Barockgarten zurückversetzt worden, aber die barocke Grundstruktur ist durch Buchsbaumhecken und den Brunnen im Zentrum erkennbar geblieben. Das hat den Vorteil, dass der Garten für Hochzeiten oder kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann.



