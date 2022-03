Stadtgeschichte : Wenn Engel, Löwen und Fabelwesen erzählen könnten

Wo der Eingang in das Gebäude Hauptstraße 39a führt, befand sich bis 1947 der Kobenturm. Teile der Rundfassade wurden erhalten. Foto: Tv/Stadtarchiv Bitburg

Bitburg Gastautor Thomas Konder erinnert in seinem letzten Beitrag der Reihe „ Bitburger Häusergeschichten“ an das kurioseste Wohnhaus der Stadt.

Als das wohl kurioseste Wohnhaus, das es in Bitburg jemals gab, darf sicherlich der „Kobenturm“ bezeichnet werden. Er befand sich dort, wo sich heute der Eingang in das Gebäude Hauptstraße 39a mit den Büros des Trierischen Volksfreunds befindet. Der Wohnturm ist vor 75 Jahren aus dem Stadtbild verschwunden, doch einzelne Elemente sind noch an vielen Stellen zu finden. Viele Bewohner und Besucher der Stadt haben Teile des Bauwerks gesehen, ohne es zu ahnen.

Als Bitburgs römisches Straßenkastell im 14. Jahrhundert um einen größeren Mauerring erweitert wurde, verlor das aus zwei Türmen bestehende Südtor seine Funktion. Der westliche Turmteil wurde abgetragen, der gegenüberliegende jedoch zu einem prächtigen, zweigeschossigen Wohnturm ausgebaut.

In einer alten Stadtkarte ist der rundliche Grundriss zu erkennen; spätere Fotos hielten den markanten halbrunden, kunstvoll verzierten Giebel mit dem flachen Runddach fest.

Der Turm stand in Verbindung mit Gebäuden, deren Bewohner Angehörige der Adelsfamilie Cob von Nüdingen sein sollen. Die Hintergebäude mit Innenhof wurden als Cobenhof bezeichnet. Spätestens 1576 wurde das Anwesen Eigentum von Johann Schweisthal, der viele Jahre als Schöffe und Bürgermeister in Bitburg amtierte. Aufgrund seiner guten persönlichen Situation formte er den Turm mit einer Mauerstärke von 1,18 Metern zu einer wahren Renaissance-Residenz um. Die beiden Geschosse waren hochwertig ausgebaut und im herrschaftlichen Wohnraum im Obergeschoss befand sich ein Kaminaufsatz mit dem Wappen Schweisthals und dem seiner ersten Ehefrau Margarethe Kilburger.

Nach außen auffällig waren vor allem die kunstvollen Fassadenfiguren: Löwenmasken mit Spählöchern, Engelsköpfe und haarige Fabelwesen zierten das Äußere des Rundbaus. Der Reichtum des erfolgreichen Geschäftsmannes rief später Neider auf den Plan, die ihn dann der Hexerei bezichtigten. Der aus heutiger Sicht kaum vorstellbare Wahn der damaligen Zeit, trieb Schweisthal über viele Jahre immer wieder in bedrohliche Gerichtsprozesse. Nur seine umfassende Verteidigung, die er sich wirtschaftlich und dank juristischer Ausbildung erlauben konnte, bewahrte ihn vor dem Scheiterhaufen, auf dem viele ihn sehen wollten.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Kobenturm zwar nicht zerstört, jedoch seine Bausubstanz stark beschädigt. Man beschloss, auch mit Blick auf die kommende Verkehrssituation, den in die Hauptstraße hineinragenden Turm abzubrechen, was 1947 auch geschah. Einige Architekturteile wurden vor einer Zerstörung bewahrt und in das Kreismuseum gebracht.

Beim Neubau des Bitburger Rathauses wenige Jahre später wurden besondere „Sahnestücke“ eingearbeitet: Bis heute wird der Eingang zum Amtszimmer des Bürgermeisters von einem Portalrahmen des Kobenturms geschmückt. Der prächtige Kaminaufsatz, der die Jahreszahl 1576 trägt, befindet sich im Sitzungssaal.

Und was ist aus den Löwen, Engeln und Fabelwesen geworden? Jeder, der die 2008 erbaute Stadthalle mit Markenerlebniswelt besucht, hat sie im Blick. In einem Seitenbereich entlang der gläsernen Front schauen sie uns an und würden uns gerne erzählen – von der Zeit Johann Schweisthals, der düsteren Epoche des Hexenwahns und der Geschichte des wohl kuriosesten Wohnhauses der Stadt.

Gastautor Thomas Konder erinnert in der Reihe „Bitburger Häusergeschichten“ an bekannte Bitburger Namen, ihre Häuser und Geschichten. Erzählungen, die den Blick auf ein vertrautes Gebäude verändern können. Der 51-Jährige lebte 15 Jahre lang in Bitburg. Die Wandlung der Stadt hat es ihm schon länger angetan. 2005 organisierte Konder mit Bitburger Händlern die Fotodokumentation „Bitburg im Zeitraffer“ in Erinnerung an das alte Bitburg vor dem Zweiten Weltkrieg. Konder leitet die Pressestelle des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Das kurioseste Wohnhaus in Bitburg Foto: TV/Thomas Konder

Bitburgs kuriosestes Wohnhaus Foto: TV/Thomas Konder

Im Seitenbereich der Stadthalle zeugen Engel, Löwen und Fabelwesen von der Geschichte des Gebäudes. Foto: TV/Thomas Konder