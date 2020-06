Gastbeitrag : Eine Flucht, viele Menschen und mittendrin ICH

Wer ich bin? Ich bin Lyra. Ein ganz normales 15-jähriges Mädchen.Zumindest von außen. Denn ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen als die meisten anderen in meinem Alter.

Vor jeder Ecke habe ich Angst, dass hinter der Ecke jemand auf mich wartet und mir etwas antun will. Abends noch schnell allein in den Club gehen? Eher nicht. Denn ich habe Angst, dass ein Verbrecher die Dunkelheit ausnutzt.

Ich bin erst 15 und habe trotzdem schon mehr erlebt als mancher Erwachsener. Aber wer jetzt an eine Weltreise, Besuche in vielen Freizeitparks und große, teure Shoppingtouren denkt, der hat falsch gedacht. Ich kann nämlich nicht wirklich behaupten, dass ich eine schöne Kindheit hatte. Oft saß ich abends zusammen mit meiner Familie in einer kleinen, dunklen Kammer, um mich zu verstecken. Meine Mutter erzählte mir dann immer eine Geschichte und sagte, dass alles gut werde. Doch ich kann mich noch genau an kleine, glitzernde Tränen in ihren Augen und einen Ausdruck von Verzweiflung in ihrem Gesicht erinnern.