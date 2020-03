Gastfamilien : Gastfamilien für Musical Chor gesucht

Schönecken (red) Am Gründonnerstag, 16. April, führt der Adonia-Projektchor in Schönecken das Teen-Musical 77 auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Adonia ist zu Gast in der Region auf Einladung der Evangelisch freien Gemeinde Prüm, die bereits zum vierten Mal Gastgeber für dieses Konzerterlebnis ist.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Besondere am Adonia Projekt-Chor: Die Teens üben das Musical innerhalb von drei Tagen ein und sind anschließend vier Tage lang auf Konzerttournee. Während der Tour übernachten die Mitwirkenden in Privatquartieren. Hierfür werden Gastfamilien für den 70-köpfigen-Teen-Chor gesucht.