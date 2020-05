Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Auswirkungen auf die Gastronomie : Die Gäste kommen zögerlich zurück

Bitburg/Prüm Seit Mitte vergangener Woche darf die Gastronomie wieder Gäste empfangen und bedienen. Das Angebot wird in der Eifel von den Gästen genutzt, wenngleich auch vielerorts sehr zögerlich.



Die Zeiten sind für die Gastronomie hart genug, deshalb zum Einstieg mal ein wenig Zuversicht: „Ich glaube, das wird alles gut“, sagt Daniele Haas, die in Prüm das Kaffeehaus „Opulenzia“ und das Hotel „Zum Goldenen Stern“ betreibt. Das Hotel wird ab Montag wieder Gäste empfangen, ihr Café hat bereits seit einigen Tagen geöffnet. Der Besucherstrom hält sich in Grenzen, doch die Gastronomin zeigt sich zuversichtlich. „Unsere Stammkunden sind uns treu“, sagt Haas. Und das sei schon mal viel wert.

Ähnlich optimistisch geht auch Familie Urfels an die Sache ran. Die Urfels betreiben in Irrhausen die Restaurant-Pension „Im Pfenn“, die allerdings erst am kommenden Donnerstag wieder öffnen wird. „Wir sind noch ein wenig am renovieren“, sagt Markus Urfels. Zudem werde jetzt noch alles vorbereitet, um den Hygienevorgaben und Abstandsregelungen gerecht zu werden, erklärt er. Wie viele andere Gaststätten hat auch das Restaurant in Irrhausen die gut zweimonatige Schließung aufgrund der Corona-Verordnungen mit Essen auf Abholung überbrückt.

„Wir werden das auch weiterhin anbieten“, sagt Urfels, der nun gespannt ist, wie es ab Donnerstag weitergeht. „Wir freuen uns, wenn wir endlich wieder Gäste empfangen dürfen“, sagt er. „Und ich glaube, dass sich auch die Gäste freuen, dass sie endlich mal wieder zuhause rauskommen.“

In der Torschänke Dudeldorf scheint das jedenfalls der Fall zu sein. Es ist Samstagabend, und die Gaststätte ist gut besucht – zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten. „Wir haben eigentlich 90 Plätze, haben diese aufgrund der Abstandsregelung auf 55 reduziert und davon sind heute Abend gut 50 belegt“, sagt Simon Berhard, der das Gasthaus gemeinsam mit Kilian Rau betreibt.

Für beide ist die Lockerung der Corona-Sanktionen nicht die langsame Rückkehr zur Normalität, sondern erst der Beginn. Die Männer haben den Betrieb erst vor wenigen Monaten übernommen. Im März wollten sie ihr Gasthaus eröffnen, und dann kam ihnen das lästige Virus in die Quere. Der offizielle Start kam somit erst zweit Monate später, am vergangenen Donnerstag. Und gut 30 Gäste sind gekommen. „Das war schon komisch“, sagt Rau. „Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig und war trotzdem nervös.“

Zwei Tage später ist die Nervosität dem Stress gewichen. Und Berhard ist froh, dass die Gästezahl kontinuierlich steigt. „Am Donnerstagabend haben wir schon gedacht: Wenn das so mau bleibt, bieten wir lieber erst mal nur weiter Essen auf Abholung an“, sagt er. Inzwischen aber sind beide zufrieden mit der Situation. Und den Gästen scheint es auch zu gefallen.

Zwei befreundete Paare aus Klausen und Pickließem sitzen im unteren Saal gemeinsam am Tisch, essen, trinken und lachen. So langsam kehrt die Normalität zurück – das allerdings von Ort zu Ort mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

Acht Gäste, verteilt auf zwei Tische, sitzen am Samstagabend im Bitburger Brauerei-Ausschank „Zum Simonbräu“. Geschäftsführer Dieter Poss betreibt auch die nur wenige Meter entfernte Hotel-Gaststätte „Eifelbräu“. Familie Poss hat sich dazu entschieden, vorerst nur die Gastronomie im Simonbräu zu öffnen. Und so wie es aussieht, war es die richtige Entscheidung. Denn der Gastronomiebetrieb läuft in Bitburg insgesamt nur recht schleppend an.

Einer der wenigen Orte, wo an diesem Abend mehr als zwei Dutzend Menschen eine Bestellung aufgeben, ist der Drive-in-Schalter von McDonalds. Ansonsten aber herrscht in der Innenstadt die seit Monaten gewohnte Leere. Einige Gaststätten haben nach wie vor geschlossen. Und bei denen, die geöffnet haben, offenbart der Blick durchs Fenster, dass man zum Überbrücken einer Durststrecke mehr benötigt als nur ausreichend Getränke. Nur vereinzelt sitzen Menschen an Tischen.

Letzteres gilt auch für die Biergärten. Normalerweise wären diese jetzt gut besucht. Doch selbst am Spittel ist nichts los. Lediglich wenige Plätze im abgrenzten Bereich der Außengastronomie des Bitburger Bierhauses sind an diesem Abend besetzt.

Und noch trostloser ist der Anblick im Biergarten der Sportsbar „Turnhalle“. Es ist 21.45 Uhr, und kein Mensch ist da. Zwei junge Männer kommen und setzen sich hin. „Wir schließen leider gleich, wir dürfen nur bis 22 Uhr aufhaben“, sagt die Bedienung. Es muss also schnell gehen. Die beiden Gäste bestellen, und die Bedienung verschwindet in der Turnhalle.

Drinnen laufen auf einem großen Bildschirm die Zusammenschnitte aus den Spielen der Bundesliga. Auch der Fußball hat sich wieder aus der Zwangspause zurückgemeldet. Der Kameraschwenk auf die leere Tribüne des Stadions zeigt, dass es Orte gibt, die noch trostloser sind als das Bitburger Nachtleben. Dafür aber hat Corona beim Fußball keinen Einfluss auf die Länge der Spielzeit.