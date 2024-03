Wenn die Hilde die Knef trifft. Sprich, Hildegard Knef und ihr jüngeres Ich. Die in die Jahre gekommene Künstlerin sitzt an der Schreibmaschine und blickt zurück auf die Entwicklung ihrer beispiellosen Karriere als Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Ein Blick tief in die Seele der großen Knef nach einem Buch von Edward Lyons.