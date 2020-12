Wirtschaft : Eifeler Legende: 200 Jahre Gasthaus Wings

Die Aufnahme stammt aus den 1940er-Jahren. Damals führten die Palzers, die Großeltern der heutigen Inhaberin, das Gasthaus in der Hauptstraße 14 – neben dem landwirtschaftlichen Betrieb. Foto: Tv/Maria Adrian

Röhl In einer Zeit, in der immer mehr Kneipen schließen, besteht das Gasthaus Wings in Röhl 2020 zwei Jahrhunderte. Was das Erfolgsrezept des legendären Wirtshauses ist, erzählen Gertrud Thiel und Tochter Christina im TV-Gespräch.

Kermit, der Frosch, schaut aus dem Fenster. Es regnet und der Frosch sinniert: „Manchmal frage ich mich, ob mein Wirt mich auch so vermisst, wie ich ihn vermisse:“ Diesen Spruch nebst Bild hat ein Gast Christina Lopes Machado kürzlich aufs Handy geschickt. Das hat Christina und auch ihre Mutter Gertrud Thiel amüsiert und gefreut. Die beiden kümmern sich normalerweise um die Gäste des Röhler Wirtshauses – normalerweise. Und sie vermissen ihre Gäste.

„Die Gespräche mit den Leuten fehlen mir, denn die geben mir viel“, sagt Gertrud Thiel, die das „Wings“ seit 1981 in siebter Generation führt. Der Vertrag mit der Bitburger Brauerei wurde vor 200 Jahren unterzeichnet und steht für die älteste Handelsbeziehung der „Bitburger“. Für diese Treue gab es auch eine Urkunde von der Braugruppe. Und eigentlich hatten die Gastleute auch viele Aktionen rund um dieses Jubiläum geplant, die das Corona-Virus aber alle zunichte gemacht hat.

Der Saal mit 100 Sitzplätzen und der Schankraum sind seit geraumer Zeit geschlossen. Etwas wehmütig zeigt Gertrud Fotos aus der Zeit, als sie noch große Feste ausrichtete und unzählige Platten mit Speisen die Küche in Richtung Saal verließen. Momentan bieten Mutter und Tochter nur einen Außer-Haus-Verkauf an, der ganz gut läuft, wie Christina Lopes Machado versichert und sie betont: „Die Leute versuchen, die Gastronomen zu unterstützen.“

Der Außer-Haus-Service ist aber keine neue Erfindung. „Das haben wir früher auch schon gemacht und für Ältere, die Mittagessen bestellt haben, auch einen Bringservice angeboten“, sagt Gertrud Thiel.

Apropos früher. Im Laufe des Gesprächs erinnert sich Gertrud auch an einen anderen Service, den sie ihren Gästen angeboten hatte. Hatte ein Gast mal zu viel getrunken, hat Gertrud Taxi gespielt. Einmal hatte sie ihr Auto mit einer illustren Jagdgesellschaft richtig „vollgepackt“ und die Herren aus Köln und Düsseldorf zur ihrer Unterkunft nach Scharfbillig transportiert. „Unterwegs haben sich die Herren schon Gedanken gemacht, ob das alles gut geht“, sagt sie und lacht.

Einmal, als sie wieder wegen eines nächtlichen „Bringservice“ unterwegs war, wurde sie von der Polizei angehalten. „Ich musste sogar ins Röhrchen pusten. Aber da ich keinen Alkohol trinke, war das kein Problem“, sagt die 66-Jährige. Mit einer Ausnahme: Zum Geburtstag ihres Vaters am 1. Juli gibt es einen Selbstgebrannten.

Da sie selbst im Gasthaus groß geworden ist, kennt sie viele Geschichten, die Eltern und Großeltern erzählten. „Als zum Beispiel amerikanische Soldaten nach dem zweiten Weltkrieg im Saal einquartiert wurden und man sich Sorgen um den Dielenboden machte. Später kommen die Amerikaner, die in Bitburg und Spangdahlem stationiert sind, als normale Gäste ins Gasthaus – also vor der Pandemie. „Manch einer hat beim Namen Wings an Chicken wings gedacht“, sagt die gelernte Hotelfachfrau, die ihre Ausbildung in Trier im Hotel Römischer Kaiser absolvierte. Erinnert sei zudem an die Treffen der ersten Bürgerinitiative der Eifel, „Wehrt euch“, im Gasthaus Wings. „Gut, dass wir die hatten“, sagt die Wirtin. Sie erinnert auch an die zahlreichen karnevalistischen Veranstaltungen, an Kegelabende und an Versammlungen der Röhler Vereine in der Hauptstraße 14 sowie an die Übungsabenden des Musikvereins. „Mein Leben lang habe ich freitags dem Musikverein beim Proben zugehört – und der Hund weinte“, erzählt die Röhlerin.

Was ist nun das Erfolgsrezept des Röhler Wirtshauses, wo andernorts die Gasthäuser schließen?

Auf die Frage hin drückt Gertrud erst mal ihr Bedauern darüber aus, dass die Gaststätte in Hüttingen an der Kyll nun schließt. „Das war eine richtig schöne Kneipe, aber da fehlte der Nachwuchs“, sagt Gertrud Thiel und nennt drei Dinge, die wichtig sind, um ein „Ein-Glas-Bier-Geschäft“, wie sie es nennt, am Leben zu halten. „Ohne Familie geht es nicht“, sagt Gertrud. Besonders Tochter Christina hilft ihr, aber rein ehrenamtlich, sonst wären die Kosten zu hoch. Und auch deren portugiesischer Ehemann steht häufig am Wochenende in der Küche und kocht für die Gäste.

Wichtig ist auch eine gute Nachbarschaft, betonen Gertrud und Christina einstimmig. Einmal als Christina aus der Schule kommt, war niemand zu Hause; der Vater auf der Arbeit in Trier und die Mutter einkaufen. Die Nachbarin holt das Kind solange in ihr Haus. „Man passt eben aufeinander auf“.

Und keiner der Nachbarn habe sich je über Lärm beschwert, lobt die Wirtin. Um schließlich auch die dritte Säule zu nennen, die das Gasthaus stützen: die Vereine. Im Gastraum hängen auch Fotos der Röhler Vereine und der Feuerwehr. „Die sind sehr wichtig für uns und für den ganzen Ort“, betont die 66-Jährige.

Wie geht es nun weiter mit dem Traditions-Gasthaus? Gertrud Thiel hätte gern, dass Tochter Christina das Zepter übernimmt – dann in der achten Generation. Man müsse aber erst mal sehen, wie das mit Corona weitergehe, gibt die Mutter zu bedenken. Und was sagt die Tochter, die selbst zwei Kinder hat, dazu?

Gertrud Thiel und ihre Tochter Christina Lopes Machado sind heute die Macherinnen des Röhler „Ein-Glas-Bier-Geschäfts“. Foto: Tv/Maria Adrian

Tochter Christina und Mutter Gertrud präsentieren die Urkunde, die die Bitburger Braugruppe ihnen für 200 Jahre Treue verliehen hat. Foto: Tv/Maria Adrian

Beim 160. Jubiläum des Gashauses wurde noch richtig gefeiert mit Musikverein Foto: TV/Privat