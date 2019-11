Stadtrat Speicher : Wiederkehrende Beiträge für die Sanierung von Gemeindestraßen sind abgelehnt

Speicher Der Stadtrat Speicher hat die Einführung wiederkehrender Beiträge für die Sanierung von Gemeindestraßen abgelehnt. Anwohner des Hühnergartens hatten dies vorgeschlagen. Auch, weil sie sich hohen Ausbaubeiträgen gegenübersahen.

Der Hühnergarten ist derzeit nicht mehr als eine Schotterpiste. Schwere Maschinen haben den Straßenbelag in dem Speicherer Gässchen vollständig abgetragen. Es ist kein Verlust. Der Asphalt war ohnehin völlig marode, von Schlaglöchern zerfressen. Bald soll eine neue Schicht aufgetragen werden.

Stadt will Bürger bei Straßenausbau entlasten

(flor) In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung bei den Straßenausbaubeiträgen. Ob Wohnungs- oder Hauseigentümer Straßenausbaubeiträge zahlen müssen, hängt vom Bundesland oder der jeweiligen Gemeinde ab. SPD, FDP und Grüne lehnten im Innenausschuss des Mainzer Landtags Anfang September einen Gesetzentwurf der CDU ab, Anwohner von den Straßenausbaubeiträgen zu befreien und diese aus der Landeskasse zu bezahlen (der TV berichtete). Das bedeutet: Anlieger im Land müssen weiter für Straßenausbau zahlen, trotz Bürgerprotesten und einer Unterschriftensammlung mit über 6000 Beteiligungen. Das Problem entschärfen könnte - neben einer Abschaffung - eine Finanzierung der Straßen über die Grundsteuer. Dies träfe Mieter und Eigentümer gleichermaßen, denn Straßenausbaubeiträge könnten nicht auf die Mieter umgelegt werden und rechtfertigten auch keine Mieterhöhung.

Auch deshalb regte sich Protest gegen den Ausbau (der TV berichtete). In einem Brief an Kommunalpolitiker haben Bürger aus dem Hühnergarten und der angrenzenden Hachtstraße gefordert, die Bauarbeiten auszusetzen.