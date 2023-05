Krankenhaus erhält Förderung 300.000 Euro für die Bitburger Geburtshilfe – aber investiert wird nicht

Die Nachrichten über die Geburtsstation im Bitburger Krankenhaus glichen in den vergangenen Wochen einer Achterbahnfahrt. Zunächst gab es Gerüchte, dass der Kreißsaal schließen würde – diese konnten nach Recherchen unserer Zeitung als falsch dargestellt werden. Wenig später folgte eine sehr gute Nachricht: Das Marienhaus-Klinikum in Bitburg erhält für seine Geburtsstation eine Sonderförderung vom Land in Höhe von 302.913,58 Euro. Das teilte das Innenministerium des Landes mit.