Krankenhaus erhält Förderung 300.000 Euro für die Bitburger Geburtshilfe – aber investiert wird nicht

Die Nachrichten über die Geburtsstation im Bitburger Krankenhaus glichen in den vergangenen Wochen einer Achterbahnfahrt. Zunächst gab es Gerüchte, dass der Kreißsaal schließen würde – diese konnten nach Recherchen unserer Zeitung als falsch dargestellt werden. Wenig später folgte eine sehr gute Nachricht: Das Marienhaus-Klinikum in Bitburg erhält für seine Geburtsstation eine Sonderförderung vom Bund in Höhe von 302.913,58 Euro. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit, als es die Verteilung dieser Gelder bekannt gab.