Die letzte in der Eifel Gerüchte um Schließung der Bitburger Geburtshilfe – Das ist dran

Einblick in einen journalistischen Prozess: Oftmals entstehen Berichte dadurch, dass etwas, zum Beispiel ein Gerücht, an die Redaktion herangetragen wird oder man es als Reporter selbst hört. Was man dann macht: Diejenigen fragen, die es wissen müssen. So passiert auch am Donnerstagnachmittag, als sich mehrere Personen bei unserer Redaktion melden. Sie hätten gehört, dass der Kreißsaal im Bitburger Krankenhaus Ende des Jahres schließen würde. Klingt zunächst wie eine Schocknachricht, die es zu recherchieren gilt.