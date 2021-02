Freizeit : Gedächtnistraining für zuhause

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt alle Interessierten zum „Gehirnjogging zuhause“ ein. Mit Übungsblättern können die Teilnehmer ihre Gedächtnisleistung trainieren. Man meldet sich beim Caritashaus und dieses versendet, nach Eingang des Teilnehmerbeitrags, die Gedächtnisübungen per Post oder per E-Mail zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken