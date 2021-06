Gedenken : Sieben weitere Stolpersteine in Echternach

Echternach (noj) Zum zweiten Mal sind jetzt in Echternach Stolpersteine verlegt worden. An insgesamt drei Stellen erinnern jetzt sieben weitere Steine, die ins Straßenpflaster eingelassen wurden, an die Schicksale jüdischer Bürger.

Zum zweiten Mal sind jetzt in Echternach Stolpersteine verlegt worden. An insgesamt drei Stellen erinnern jetzt sieben weitere Steine, die ins Straßenpflaster eingelassen wurden, an die Schicksale jüdischer Bürger. Wie Bürgermeister Yves Wengler ins seiner Begrüßung deutlich machte, gab es bereits eine ganze Reihe von Gedenkveranstaltungen. An dem Projekt haben mehr als 100 Menschen aus sechs Institutionen mitgewirkt. Jacques Dellerie, Lehrer am Lycee Classic, erklärte in kurzen Worten etwas zu den Menschen, an die mit den Stolpersteinen erinnert werden soll. Foto: Hans Krämer Foto: TV/HANS-KRAEMER