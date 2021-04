Erinnerung : Gedenken an ermordete Eifeler Juden

Stolpersteinverlegung in Esch Foto: tv/Editpress/ Tania Feller

Esch-Alzette/Kyllburg (red) Als Erinnerung an Naziopfer sind am Freitag in Esch/Alzette und Schifflange (Luxemburg) 100 Stolpersteine verlegt worden. Darunter waren auch Stolpersteine für das Ehepaar Johanna Nussbaum, geborene Schmitz, aus Alflen (heute Landkreis Cochem-Zell) und Heinrich Nussbaum aus Kyllburg (heute Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beide hatten in den 1930er Jahren in Esch/Alzette eine Metzgerei betrieben. Ihre Spur und die ihres Sohnes Marcel verliert sich auf der Transportliste des Zuges nach Auschwitz am 9. September 1942.