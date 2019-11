Tradition : Gedenken zum Volkstrauertag

Prüm Die diesjährige Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 17. November, um 11.30 Uhr am Wendelshäuschen statt. Die Ansprache wird von Stephan Schilling, Schulleiter der Kaiser-Lothar-Realschule plus, gehalten.

Anschließend ist die Kranzniederlegung für die Kriegstoten der Stadt Prüm. Die Freiwillige Feuerwehr hält die Ehrenwache. Der Musikverein Prüm umrahmt die Feier.