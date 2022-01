Geschichte : Gedenkfeier mit Prümer Schülern und Monique Lévi-Strauss

Monique Lévi-Strauss in ihrer Pariser Wohnung. Am Donnerstag antwortet sie im Landtag auf die Fragen von Prümer Schülerinnen. Foto: Sheila Hicks

Mainz/Prüm Der Landtag in Mainz gedenkt am Donnerstag der Opfer des Nationalsozialismus. Die Feier beginnt um 10.30 Uhr und wird per Livestream übertragen. Zugeschaltet sind dann auch Prümer Schüler – im digitalen Dialog mit dem Ehrengast: Monique Lévi-Strauss.