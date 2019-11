Gedenken : „Sorgt Ihr, dass Frieden bleibe.“

Kranzniederlegung auf kolmeshöh. Foto: TV/Markus Angel

Bitburg (ang) 100 Bitburger haben am Sonntagmorgen auf dem Ehrenfriedhof in Bitburg-Kolmeshöh an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag teilgenommen. Diese stand in diesem Jahr unter dem Leitgedanken von Theodor Heuss „Sorgt Ihr, die Ihr im Leben steht, dass Frieden bleibe, Friede zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Völkern.“ Im Rahmen der Gedenkfeier legten Vertreter der Stadt, des Kreises, der Feuerwehr, der Marine- und Reservistenkameradschaft und weiterer Organisationen ihre Kränze vor dem Ehrenmal auf dem Ehrenfriedhof in Bitburg-Kolmeshöh nieder.

Kranzniederlegung auf Kolmeshöh. Foto: TV/Markus Angel