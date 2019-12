Trauerarbeit : Gedenkgottesdienst für fehl- und totgeborene Kinder

Bitburg Jedes Jahr richtet das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg einen Gottesdienst im Gedenken an fehl- und totgeborene Kinder aus. In diesem Jahr beginnt er am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Krankenhauskapelle.

