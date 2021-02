Gedicht : Weibertag ihr Leut’ ist dennoch heut’

Nä, wat wor dat dann fröher en superjeile Zick, mit Träne in d‘r Auge loor ich manchmol zurück. Kaum gedacht, schon im Ohr. Der Liedtext sitzt, der Fuß wippt, die Sache wär’ geritzt, wenn jetzt noch das Trömmelchen ging.

Doch das Ding, ganz klar, ist in diesem Jahr: Corona statt Kamelle, allein daheim statt gemeinsam sein. Und dat geht? Naja, wie ihr seht: Zumindest nicht ohne Gedicht. Das geht Weiberdonnerstag nun wirklich nicht! Ein bisschen Tradition muss sein, wenn auch im stillen Kämmerlein. Das Virus hält uns ganz schön in Schach, aber wäre doch gelacht, wenn der Narrengeist keinen Ausweg weis. Natürlich geben wir auf uns und die anderen acht, feiern daheim mit Bedacht. Und sei es, um nicht zu vergessen – gerne dabei ein paar Nautzen, wir sagen ja Mäuschen, essen – worum es im Grunde geht: Jeder darf auch mal ein anderer sein, das Leute ist wirklich fein. Wenn ihr wollt, schmeißt euch doch ganz ungestüm trotzdem in euer Kostüm. Macht ein Bild, das zeigt: ihr lacht. Corona hin oder her: ein Foto-Gruß im Internet ist nicht schwer. So verbreiten sich Freude und Lachen, ganz ohne Corona-Sachen. Keine Frage, das ist nicht wie alle Tage. Doch lasst uns dieses Mal getrennt zusammenstehen, damit wir gemeinsam durch diese Krise gehen – und möglichst bald wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Denn die Weiberleut’, die sonst heut’, im Rathaus die Macht errungen hätten, darauf könnt ihr wetten: Planen die Revolution des Frohsinns für eine bessere Zeit. Haltet euch also schon mal bereit. Vielleicht im Sommer, vielleicht im Herbst – das ist kein Scherz – werden die Möhnen, die Schönen wieder tönen. Bis dahin bleiben Bitburg und das ganze Land, fest in Corona-Hand. Ihr Narren bleibt dennoch im Herzen froh! Darauf dreifach donnernd: Bebursch, altjoh!