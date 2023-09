Freibäder in der Eifel Gefangen zwischen Sonne und Regen: Die Bilanz einer turbulenten Freibadsaison

Im Cascade Bad in Bitburg startete die Freibadsaison Mitte Mai. Im Zeitraum von Juni bis August konnte das Bad bereits knapp 80.000 Gäste begrüßen, teilt der Geschäftsführer der Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Bitburg, Ingo Maiers auf Anfrage mit. Diese Zahlen schließen die Besucher des Freibads, sowie die des Innenbereichs mit ein, da dort ein freier Wechsel zwischen den Bereichen, ohne separates Drehkreuz möglich ist. Am schlechtesten Besuchertag kamen 350 bis 400 Personen und am besten Tag 2100.