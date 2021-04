Seuche : Geflügelpest: Eifelkreis sucht mögliche Käufer

Bitburg/Prüm (red) Im Zusammenhang mit Fällen von Geflügelpest im Weimarer Land (Edmund Schulte in Niederreißen) und in Nordrhein-Westfalen (in Delbrück-Westenholz, Geflügelzucht Josef Schulte) bittet die Kreisverwaltung alle Käufer dieses Geflügels im Eifelkreis im Mithilfe.

Derzeit sei nicht auszuschließen, dass über den Handel aus diesen Betrieben auch Geflügel (Junghennen, Enten) in Kleinsthaltungen nach Rheinland-Pfalz gelangt seien. Das Virus bedeutet zwar keine Gefahr für Menschen, aber endet für das Geflügel tödlich.