Soziales : Gehirnjogging zuhause

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt alle Interessierten zum Gehirnjogging ein. Die ehrenamtlichen Leiterinnen des Gedächtnistrainings haben einige Übungsblätter für zuhause zusammengestellt.

So kann man die Übungen allein trainieren.

Anmeldung per Telefon 06525/933950 oder E-Mail: hdb@caritas-westeifel.de beim Caritashaus. Nach Eingang des Teilnehmerbeitrags werden die Gedächtnisübungen per Post oder per E-Mail zugeschickt. Der Teilnehmerbeitrag für Februar, März und April 2021 (eine monatliche Zusendung der Unterlagen): 10 Euro.