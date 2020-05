Straßenbau : Vorsicht: Arbeiten am Gehweg

Bitburg (red) Der Gehweg in der Hubert-Prim-Straße in Bitburg wird auf einem Teilstück erneuert. Zudem wird die Bordsteinkante in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 15 nach Auskunft der Stadtverwaltung abgesenkt.



