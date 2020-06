Naturschutz : Gelbe Blumenkästen ziehen Bienen an und verschönern Lasel

Von links: Karin Heffernan, Rosi Müller, Adelheid Klasen, Margret Delges, Ute Hüweler, Gertrud Reinert, Ortsbürgermeister Manfred Klasen und Sigrid Gilen. Foto: H. Hüweler

Lasel (red) Die Ortsgemeinde Lasel nimmt am Nürnberger Kunstprojekt „beedabei“ teil und hat zwölf gelbe, bepflanzte Blumenkästen mit dem Logo der Aktion beim Blumenhaus Münz in Prüm erworben. Aufgehängt und aufgestellt an Brückengeländern und auf Fensterbänken der Konsultations-­Kita, sollen sie für nachhaltigen Insekten- und Bienenschutz sorgen.



