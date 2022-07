Ländlicher Raum : Mehr Geld für die Dörfer: Eifelkreis erhält weitere Leader-Förderung

Bitburg/Prüm Die Zusage aus Mainz ist da: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält, wie 20 weitere Regionen im Land, bis 2027 mindestens drei Millionen Euro.

Und in die Eifel: „Ich nenn das immer unsere Allzweckwaffe, was Förderung angeht“, sagt Andreas Kruppert, der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm. So unterstütze man mit dem Geld kommunale wie private Vorhaben, nicht zuletzt „unzählige Ehrenamtsprojekte“, sagt Kruppert.

Wichtig dabei: Es muss um die Entwicklung des ländlichen Raums gehen. Ende März hat man die Bewerbungsunterlagen mit der entsprechenden Strategie beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Mainz eingereicht. Darin, sagt Helmut Berscheid, Leiter des Amts für Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung, seien ähnlich wie beim Kreisentwicklungskonzept Handlungsfelder festgelegt, auf denen man tätig werden wolle: „Ländliches Leben – also soziales Miteinander, Dorf- und Stadtentwicklung, Mobilität, Gesundheit und Kultur“, sagt Berscheid. Außerdem: „Standort Eifel“ mit Tourismus, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft und Bildung. Und schließlich das Handlungsfeld „Natur- und Kulturlandschaft“ mit Themen wie Naturschutz, Klimawandelanpassung, Kulturerbe und Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Beispiele für verwirklichte Leader-Projekte aus den vergangenen Jahren sind das Tagesinternat in Biesdorf, neue Wanderwege in Neuerburg, der Bikepark in Pronsfeld, die 23 Bitburger Landgänge, der Bürgerpark in Dudeldorf oder das Eifel-Jugendcamp im Prümer Stadtteil Dausfeld.