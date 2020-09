Kriminalität : Geldautomat in Pommerloch gesprengt

Pommerloch Am Samstagabend wurde gegen 23.40 Uhr ein Geldautomat in Pommerloch gesprengt. Die Polizeit geht davon aus, dass die mutmaßlichen Täter anschließend in einem schwarzen Fahrzeug der Marke Range Rover in RIchtung Belgien geflüchtet sind.