Militär Ein Eid in schwieriger Zeit

Das passt zu den aktuellen Entwicklungen in der Welt, in Europa, im Land: Just am Tag darauf stellt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Grundzüge seiner Bundeswehr-Strukturreform vor. In einer Zeit, die viele Menschen beunruhigt angesichts der aktuellen Kriege, bei denen noch kein Ende abzusehen ist.