Kultur : Gelungene Comedy in Pickließem

Comedien Johannes Flöck. Foto: TV/Fotografie Winter

Pickließem (red) Bei den Eifelkulturtagen begeisterte Johannes Flöck das Publikum in Pickließen mit seinem Programm „Verlängerte Haltbarkeit“. Die Eifel-Kulturtage sind eine alljährlich stattfindende Kulturveranstaltungsreihe, die seit dreizehn Jahren in Folge in vier Landkreisen der Eifel ihr Programm präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken