Musik : Gelungenes Osterkonzert in Waxweiler

Gelungenes Osterkonzert in Waxweiler Mit einem anspruchsvollen Programm unterhielt der Musikverein Waxweiler sein Publikum beim traditionellen Osterkonzert am 21. April 2019. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Claudia Steffes-Maus eröffnete den Abend. Anschließend spannte der Hauptverein mit seinem Dirigenten Hajo Thome einen musikalischen Bogen von traditioneller Blasmusik wie "Amboss-Polka" und "Laridah-Marsch" zu moderner Orchestermusik mit "Toto in Concert" oder "Legacy". Peter Meyenschein vom Kreismusikverband Bitburg-Prüm nahm folgende Ehrungen vor: Für die bestandene D1-Prüfung wurden Hanna Hoss, Finn Rodenborn und Sophie Steffes ausgezeichnet. Sina Leisen, Johannes Pütz, Finn Rodenborn und Sophie Steffes erhielten das silberne Jugendehrenzeichen für fünf Jahre, Alessandro Heinzen das goldene Jugendehrenzeichen für zehn Jahre aktives Musizieren. Im Bild: die Geehrten mit der Vorsitzenden Stephanie Leisen und Peter Meyenschein. Bild: G. Maus, Üttfeld Text: C. Steffes-Maus, Waxweiler. Foto: TV/G. Maus