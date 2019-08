KULTUR : Erinnerung an historische Kulturschätze

Waxweiler/Krautscheid (red) Unter dem Titel „Kultur in der Kapelle – Heimat näherbringen und erlebbar machen“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung Waxweiler für Dienstag, 17. September, um 19 Uhr in die Kapelle in Krautscheid-Bellscheid ein.