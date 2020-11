Biersdorfer Rat tagt : Gemeinde legt wiederkehrende Beiträge fest

Biersdorf Nach den Querelen um die Festlegung der wiederkehrenden Beiträge in Biersdorf kommt es am Montag, 9. November, bei der Ratssitzung zu einer Entscheidung.

Laut Sitzungsvorlage „hat sich die Ortsgemeinde Biersdorf am See dazu entschieden, dass weiterhin, wie in der Vergangenheit, sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen als einheitliche öffentliche Einrichtung ein Abrechnungsgebiet bilden“ – und zwar „nach eingehender Beratung“. Heißt: Hotels und der Ferienpark am Stausee zahlen mit für die Ausbauarbeiten am Kornmarkt, in der Mühlenstraße, der Rotlay sowie der Borngasse und der Keilengasse.