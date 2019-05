Infrastruktur : Gemeindechef gibt beim Lietzenhof Entwarnung

Trier/Burbach Ein Strafverfahren wirft Fragen auf über die Situation der Golfanlage. Burbachs Orts-Chef weiß nichts von einem Verkauf.

(ma) „30 Jahre Lietzenhof“ ist der Titel eines Golfturniers, das am Samstag auf der Anlage in Burbach stattfindet. Der von Wäldern und Wiesen umgebene 18-Loch-Platz ist seit 1989 Anziehungspunkt für Golfspieler – nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den Nachbarländern Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.

Nun ist durch ein Strafverfahren vor der dritten großen Strafkammer am Landgericht Trier öffentlich geworden, dass es interessierte Käufer für die Golfanlage gegeben habe. Der dann allerdings gescheiterte Kauf ist Gegenstand eines Strafverfahrens, in dem sechs Angeklagten Betrug vorgeworfen wird.

Die mutmaßlichen Betrüger gingen der Polizei schließlich ins Netz, als sie eine Anzahlung übergeben wollten. Sie wollten zudem 400 000 Euro in kleinere Geldscheine getauscht haben. Dafür versprachen sie dem Ermittler eine Provision. Laut Anklageschrift war der Geldtausch die eigentliche Absicht der Betrüger. In dem Geldkoffer seien nur die obersten 500 Euro Banknoten echt gewesen, darunter habe sich Falschgeld befunden. Nun werden sich die Angeklagten an mehreren Verhandlungstagen vor Gericht verantworten müssen. Insgesamt sind noch sieben Verhandlungstermine angesetzt – vier im Juni und drei im Juli. Die Angeklagten befinden sich seit dem 17. November in Untersuchungshaft.