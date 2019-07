Kommunalpolitik : Gemeinderat Bollendorf hat viele neue Mitglieder

Gemeinderat Bollendorf Konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Bollendorf am 03.07.2019 begrüßte der geschäftsführende Ortsbürgermeister Rolf Stump im Beisein zahlreicher Zuschauer den VG-Bürgermeister Moritz Petry sowie die VGV-Mitarbeiter Alexander Schaal und Nico Hagen. Anschließend ernannte er die 16 neu gewählten Gemeinderatsmitglieder per Handschlag. Hierbei ist zu bemerken, dass sich der neue Gemeinderat erheblich verjüngt und viele neue Gesichter hat, davon erfreulicherweise auch 4 Frauen. Die neue Ortsbürgermeisterin Silvia Hauer wurde mit dem Verlesen und Überreichen der Ernennungsurkunde in ihr Amt eingeführt. In ihrer Antrittsrede wies sie auf die anstehenden Aufgaben hin und bat den neuen Rat um tatkräftiges Engagement. Anschließend übernahm sie die Sitzungsleitung und die Wahl der drei neuen Beigeordneten. Zur 1. Beigeordneten wurde Agathe Hunewald gewählt, zum 2. Beigeordneten Uwe Mayer und zum 3. Beigeordneten Stephan Raas. Alle drei wurden einstimmig gewählt und sofort von der neuen Ortsbürgermeisterin vereidigt und erhielten ebenfalls ihre Ernennungsurkunden. Anschließend wurden die weiteren Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs werden der scheidende Ortsbürgermeister Rolf Stump und der bisherige 1. Beigeordnete Kurt Allar erst auf der nächsten Sitzung am 20.08.2019 offiziell verabschiedet. Am abschließenden Umtrunk nahmen alle neuen Ratsmitglieder gerne teil und bestätigten nochmals ihre Bereitschaft zur guten und harmonischen, konstruktiven Zusammenarbeit, auf die sie sich freuen. Gemeinsam wollen alle viel für Bollendorf erreichen. Foto: TV/Sigrid Hauer