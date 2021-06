Dorfentwicklung : Neuer Spielplatz für Orenhofener Kinder

Orenhofen Der Gemeinderat Orenhofen hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, im Neubaugebiet „Auf Baul“ einen neuen Spielplatz einzurichten. Rund 16 000 Euro stellt die Gemeinde dafür zur Verfügung. Es wären auch teurere Varianten zu haben gewesen.

„Wir müssen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten bleiben“, begründete der Dorfchef, der auch an die millionenschwere Sanierung der Grundschule denkt, die die Gemeinde vor der Brust hat. Wenn die ersten Geräte dann stehen, könnten ja immer noch weitere dazugekauft werden. Wann die Anlage aufgestellt wird, steht noch nicht fest. Vor der Bestellung will Ortsbürgermeister Horn klären, ob Bürger bei der Installation mithelfen und sich an den Materialkosten beteiligen wollen. Dies wurde vorher so verabredet.