Kommunalpolitik : Malberger sprechen über Ortskernsanierung

Malberg (red) Der Ortsgemeinderat Malberg tagt am Donnerstag, 23. Juli, um 18.30 Uhr in der Gemeindehalle in Malberg. Themen sind die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Sondergebiet „Photovoltaik“, die Umsetzung der Ordnungsmaßnahme in der Schleifstraße 1 im Rahmen der Ortskernsanierung, die Bitburger LandGänge (Zustimmung zur Wegführung der Stadt Kyllburg), die Annahme einer Spende, die Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse sowie die Erteilung der Entlastung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017.