Soziales : Ein weiteres Jahr für die Gemeindeschwestern plus in Bitburg, Prüm und Arzfeld

Ein weiteres Jahr für die Gemeindeschwestern plus in Bitburg, Prüm und Arzfeld

Bitburg/Prüm/Arzfeld Wie die Kreisverwaltung beim Sozialausschuss vergangenen Montag mitteilte, sollen die Gemeindeschwestern plus bis voraussichtlich Ende 2021 bleiben.

Vor fünf Jahren startete das Projekt und geht nun in die Verlängerungsrunde. Zumindest wurde dieses Ziel ins Auge gefasst, denn erst Mitte Dezember wird der Haushaltsausschuss über die endgültige Entscheidung beraten. Das Sozialministerium habe jedoch eine Verlängerung in Aussicht gestellt, sagt Rudolf Pick, Fachbereichsleiter Soziale Hilfen. „Eine Weiterfinanzierung ist bis Ende 2021 angedacht.“

Als Träger im Eifelkreis fungiert in Bitburg und der ehemaligen Verbandsgemeinde Bitburger Land das Deutsche Rote Kreuz (DRK). In den Verbandsgemeinden (VG) Prüm und Arzfeld sind die Träger die jeweiligen VGs.

Angedacht ist auch, die Gemeindeschwestern in das Projekt Lokalhelfer mit einzubeziehen. Die digitale Plattform dient dabei als Nachbarschaftshilfe: Angemeldete Helfer bieten Dienste wie zum Beispiel Einkaufen oder Gartenarbeit an, die von Hilfesuchenden in Anspruch genommen werden können. Die Gemeindeschwestern plus können vor Ort erkennen, ob vor allem ältere Menschen Hilfe benötigen und so gegebenenfalls Unterstützung bei der digitalen Anfrage in der App leisten.