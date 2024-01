Spendenaufruf „Gemeinsam für Julius“: Wie ein zweijähriger Junge aus der Eifel gegen den Krebs kämpft

Sie erzählt, dass sie eine lange Zeit über einem passenden Text brütete: „Mir war es wichtig, dass Menschen, die diesen Text lesen, merken, dass ich mit ganzem Herzen dabei bin.“ Nachdem sie den Aufruf in den sozialen Medien verbreitet hatte, stieß er schnell auf positive Resonanz. Viele Menschen teilten den Beitrag, spendeten an die Familie oder hinterließen ermutigende Nachrichten. „Es war wirklich unglaublich“, sagt Celine Boesen, „in so einer Situation fühlt man sich so allein, und es ist schön zu wissen, dass es doch so viele empathische Leute gibt. Uns fehlen wirklich die Worte.“