Gemeinsames Zeichen für offene Grenze : Luxemburger und Deutsche protestieren mit großer Tafel in Wallendorf

Luxemburger und Deutsche protestieren mit großer Tafel in Wallendorf

Auf dieser Brücke wird es am Freitag zu Deutsch-Luxemburgischen Begegnungen kommen. Foto: TV/Christian Altmayer

Wallendorf Mit einer grenzüberschreitenden Tafel möchten Deutsche und Luxemburger am Freitag ein Zeichen setzen. Um 14 Uhr werden die Organisatoren und Gäste aus Handel, Kultur und Politik gemeinsam essen.

Deutsch-luxemburgische Freunde haben es derzeit schwer. So geht es auch Anne-Marie und Florian Holweck-Bylow aus Veianen in Luxemburg und Uschi und Wolfgang Wagner aus Geichlingen. Einfach mal über die Grenze fahren, um gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken? Derzeit nicht möglich, denn Luxemburg ist als Risikogebiet eingestuft.

Um in dieser Zeit ein Zeichen zu setzen und gemeinsam zu besprechen, wie es künftig weiter gehen soll haben die beiden Paare die Idee zur grenzüberschreitenden Tafel entwickelt. Auf der alten Grenzbrücke in Wallendorf wird ein langer Tisch aufgestellt von einem Land zum anderen. Dann werden die Gäste beider Nationen bei Schinken, Käse, Brotaufstrichen und Getränken zusammensitzen und reden.

Natürlich alles unter streng hygienischen Auflagen wie die Luxemburgerin Anne-Marie Holweck-Bylow sagt. Sie selbst wird, so wie die Bestimmungen es vorgeben, am Tag vorher einen Corona-Test machen, der in Luxemburg übrigens 60 Euro kostet. „Es soll kein Volksfest werden“, betont sie.