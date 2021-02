Bildung : „Piratenweihnachten“ führt junge Leser zu Buchpreisen

Marie Zeimmes freute sich über einen Buchpreis. Foto: Zentralbücherei Prüm/privat

Prüm (red) In insgesamt 45 Grundschulklassen der Verbandsgemeinde Prüm gab es im Dezember den „Adventskalender“. Diese Leseförderaktion der Zentralbücherei Prüm in Kooperation mit den Schulen richtete sich an Kinder des zweiten bis vierten Schuljahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Luis Uhlendorf freute sich über einen Buchpreis. Foto: Zentralbücherei Prüm/privat

Joscha Krahe freute sich über einen Buchpreis. Foto: Zentralbücherei Prüm/privat

Levi Aßmann freute sich über einen Buchpreis. Foto: Zentralbücherei Prüm/privat

Alexa Moos freute sich über einen Buchpreis. Foto: Zentralbücherei Prüm/privat