Olmscheid : Gemüse und Gewürze clever kombinieren

Olmscheid (red) Der Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Arzfeld ein Seminar zum Thema „Gemüse und Gewürze clever kombiniert“. Im Küchen-Alltag geht es beim Würzen oft klassisch zu: Salz, Pfeffer, Paprika.

Dabei gibt es eine große Vielfalt von Gewürzen, die insbesondere Gemüsegerichte geschmacklich und farblich aufpeppen. Und eine gesundheitsfördernde Wirkung haben sie teilweise auch. Eine Kostenumlage wird für die verarbeiteten Lebensmittel erhoben.Der Workshop findet am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Olmscheid statt. Anmeldung bis Montag, 1. Juli, bei Anna Maria Meyer, unter Telefon 06554/900167 und am DLR Eifel unter Telefon 06561/9480429 oder per E-Mail an

martina.schmitz@dlr.rlp.de