Blaulicht : Gemüselastwagen rutscht auf A 60 in die Leitplanke

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn A60, etwa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Waxweiler, zu einem folgenreichen Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Foto: TV/Wolfgang Steil

Waxweiler Ein spanischer Lastwagen, der mit Salat beladen war, ist am Samstag, 23. Januar, um 19.44 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn auf der A 60 in Höhe Waxweiler in eine Leitplanke gerutscht, Bei dem Unfall hat das Fahrzeug diese auf mehrere Meter beschädigt und dann durchbrochen.

Der Lastwagen, der aus Richtung Bitburg kommend nach Prüm unterwegs war, hat sich bei dem Aufprall in der Leitplanke verkeilt und war nicht mehr fahrtüchtig.